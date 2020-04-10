Приставы рассматривают возможность не взимать принудительно долги с россиян в ближайшие полгода

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и другие заинтересованные ведомства рассматривают возможность не взимать принудительно долги с россиян в течение полугода из-за пандемии коронавируса.

Глава ФССП Дмитрий Аристов уточнил, что изучается возможность неприменения мер принудительного исполнения в отношении граждан РФ, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса в течение шести месяцев.

Соответствующее заявление Аристов сделал в рамках выступления на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса".