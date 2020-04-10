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Приставы рассматривают возможность не взимать принудительно долги с россиян в ближайшие полгода

, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Приставы рассматривают возможность не взимать принудительно долги с россиян в ближайшие полгода
рубли, pixabay.com
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и другие заинтересованные ведомства рассматривают возможность не взимать принудительно долги с россиян в течение полугода из-за пандемии коронавируса.
 
Глава ФССП Дмитрий Аристов уточнил, что изучается возможность неприменения мер принудительного исполнения в отношении граждан РФ, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса в течение шести месяцев.
 
Соответствующее заявление Аристов сделал в рамках выступления на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса".
ЕТ

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