На Крестный ход отца Сергия приехали полковник ГРУ, осужденный за попытку госпереворота, олимпийский чемпион, шоумен

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17 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото из соцсети ВКонтакте

Более тысячи человек приняли участие в альтернативном крестном ходе, организованном опальным схиигуменом Сергием (Романовым), среди которых были замечены знаменитости - полковник ГРУ, осужденный за попытку госпереворота, Владимир Квачков, олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк, участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Во главе с отцом Сергием сторонники священника прошли крестным ходом вокруг храмов Среднеуральского женского монастыря, при этом не выходя с его территории. На территории обители находились сотрудники полиции. По некоторым данным, и сотрудники ФСБ.

После крестного хода отец Сергий обратился к собравшимся верующим со словами: «Люблю вас всех, вы, русские люди — хребет России, вы и есть Россия». Схиигумен неоднократно сказал, что готов отдать свою жизнь за любого из пришедших на Крестный ход. Он сказал, что среди них — царь, который обязательно придет.

Екатеринбургская епархия лишила священника права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию новой коронавирусной инфекции.

После того, как из монастыря сбежали несколько монахинь, в том числе игуменья, старец перевел монастырь под свое прямое управление. К моменту рассмотрения дела отца Сергия в церковном суде появилась информация о насилии над подростками в монастыре — в результате схиигумена лишили сана священника.

Внимание вокруг священнослужителя схимонаха Сергия (в миру Николая Романова) не утихает уже второй месяц.