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7 июля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Внимание вокруг священнослужителя схимонаха Сергия (в миру Николая Романова) не утихает уже второй месяц.

Широкой общественности он стал известен после того, как 26 мая было опубликовано его видеообращение, в котором отец Сергий в грубой форме отрицал существование коронавируса и призывал отказываться от профилактики и лечения, заявив, что под видом вакцинации будет проводиться «чипирование» населения. За эти резкие высказывания он и поплатился: епархиальные власти отстранили его от священной службы. Предписания эти Сергий выполнять отказался, отправившись в женский Среднеуральский монастырь, где сверг настоятельницу и взял бразды правления в свои руки. Однако, стоит отметить, что этот скандал – далеко не первое резонансное событие в жизни священнослужителя.

схимонах Сергий (Николай Романов)

Тюремное заключение и начало службы

Отслужив в армии в 1973-1975 годах, Николай Романов отправился получать юридическое образование, а после – начал работать в милиции. Однако, будучи представителем закона, он совершил страшное преступление: в ДТП с его участием погиб человек. Из органов Романова уволили, и, пока велось следствие, он отправился работать продавцом продовольственного магазина в Москве, где, по некоторым данным, совершил хищение государственного имущества. После этого, в 1985 году, он явился с повинной в прокуратуру, где сознался в убийстве во время разбоя. Московский областной суд отправил Николая Романова отбывать наказание сроком на 13 лет в нижнетагильской ИК-13 «Красная Утка». На свободу он вышел в 1997 году.

Отбывая наказание, Романов стал религиозным человеком: он принимал участие в строительстве храма Святителя Николая на территории колонии и даже направлял патриарху Алексию II прошение о его освещении. В 1998 году он поступил в духовную семинарию, из которой был отчислен со второго курса за пассивное отношение к учебе. Однако это его не остановило, и позднее он поступил на службу и принял церковный сан, скрыв информацию о судимости в формулировке «1984-!997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика».

ИК-13 «Красная Утка»

Скандальные высказывания

Удивительно, но и в мире религии отец Сергий оказался весьма радикальным человеком. Долгие годы он был известен в первую очередь, как духовник Натальи Поклонской, несмотря на то что эту информацию несколько раз пытались опровергнуть. Более того, Сергий был и одним из лидеров секты «царебожников», последователи которой полагают, что Николай II – «искупитель России», повторивший путь Христа.

Занимался отец Сергий и экзорцизмом, якобы изгоняя бесов с помощью особых ритуалов. Однажды свидетелями одного из обрядов стали школьники, приехавшие в монастырь, где служил Сергий, с экскурсией. По заявлениям очевидцев, во время ритуала экзорцизма женщины, мужчины и дети падали на пол, разговаривали неестественными голосами и плакали.

<P>Помимо всего этого отец Сергий – ярый сторонник конспирологических теорий. Нередко он заявлял о том, что в России существует опасность цифрового рабства, из-за того, что власти ввели в оборот такие документы, как ИНН или СНИЛС. Также об электронном рабстве он рассказывал во время проповеди, сообщая о том, что система обработки персональных данных и банковские карты – элементы порабощения людей. Он заявлял о том, что аббревиатура «ИНН» расшифровывается, как число «666», то есть, «число зверя». А личная информация, которую власти собирают с граждан, хранится на особом компьютере «Зверь», находящемся в Брюсселе.

Наталья Поклонская





Мавзолей Ленина он считает «алтарем сатаны», похожим на вавилонское капище или зиккурат. К коммунистам у отца Сергия особое отношение – их он называет «жидокоммунистами» и призывает переименовать все улицы, которые носят названия в честь известных деятелей СССР.

Одно из последних высказываний привело отца Сергия к тому, что его отстранили от службы. Во время проповеди в храме он рассказывал о «псевдопандемии», проклиная сторонников закрытия храмов и режима самоизоляции.

«Предлагаю страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника, или на остров Спиналонга. Смею вас уверить, что, как только это произойдет, тотчас закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов – да, будет проклят он и весь его род!»

видеообращение отца Сергия

Эта пламенная речь и вынудила епархиальные власти отстранить его от службы. Однако отец Сергий не сдался и вместе со своими последователями захватил женский Среднеуральский монастырь, заявив о том, что забрать территорию назад теперь можно будет, только развязав локальный вооруженный конфликт. Это, правда, никого не остановило, и вскоре отец Сергий был лишен церковного сана. Теперь ему грозит штраф размером в 90 тысяч рублей.