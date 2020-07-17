Какая погода ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье
17 июля 2020, 07:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Синоптик Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в пятницу, 17 июля. Он предупредил, что сегодня погоду будет определять тыловая часть циклона.
«В таких условиях мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 19-21, по области плюс 17-22. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду», - заявил Синенков. Он добавил, что атмосферное давление практически придет в норму и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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