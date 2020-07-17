Какая погода ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье

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17 июля 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Циклон. Фото: pixabay.com

Синоптик Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в пятницу, 17 июля. Он предупредил, что сегодня погоду будет определять тыловая часть циклона.

«В таких условиях мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 19-21, по области плюс 17-22. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду», - заявил Синенков. Он добавил, что атмосферное давление практически придет в норму и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой станет вторая половина лета.