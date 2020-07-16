Авиаэксперт считает, что российский истребитель шестого поколения может быть полностью беспилотным

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16 июля 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВЗГЛЯД

Су-57, фото с сайта Минобороны

Эксперт, глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что истребитель шестого поколения, который решили совместно разработать «МиГ» и «Сухой, может быть полностью беспилотным.

Как отметил эксперт, еще только предстоит развернуть серийное производство истребителей пятого поколения Су-57, а закладывать контуры шестого поколения нужно уже сейчас.

Гендиректор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко сообщил, что обе компании решили вместе разрабатывать истребитель шестого поколения для конкуренции с американскими и европейскими производителями.

Пантелеев пояснил, что так как «скорость изменения взглядов на авиационные комплексы достаточно высока, и может оказаться так, что в какой-то момент возобладают взгляды об эффективности либо сверхдорогих функциональных систем, либо, напротив, беспилотников. В любом случае летательный аппарат шестого поколения должен решать широкий спектр задач в тесном взаимодействии с другими системами, быть элементом большой сети».

Вице-премьер Юрий Борисов в конце мая сообщил об успешных испытаниях истребителя пятого поколения Су-57.