В Московской области прошел смерч

16 июля 2020, 22:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИАМО
Жители городского округа Лотошино Московской области в среду, 15 июля, могли наблюдать смерч. В пресс-службе городской администрации сообщили, что природное явление не привело к пострадавшим или разрушениям.
Отмечается, что смерч прошел недалеко от деревни Доры. «Пострадавших нет, разрушений и нанесения урона имуществу также не было зафиксировано. Несмотря на возникновение опасного природного явления, сообщений от жителей к нам не поступало. Ситуация находится под контролем», - сказали в администрации города.
Ранее Роман Вильфанд оценил возможность возникновения смерчей в России. Он отметил, что россияне слишком беспечно относятся к этому природному явлению и не осознают всей опасности.
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