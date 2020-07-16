Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Московской области прошел смерч

, 22:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИАМО

В Московской области прошел смерч
Смерч. Фото: pixabay.com

Жители городского округа Лотошино Московской области в среду, 15 июля, могли наблюдать смерч. В пресс-службе городской администрации сообщили, что природное явление не привело к пострадавшим или разрушениям.

Отмечается, что смерч прошел недалеко от деревни Доры. «Пострадавших нет, разрушений и нанесения урона имуществу также не было зафиксировано. Несмотря на возникновение опасного природного явления, сообщений от жителей к нам не поступало. Ситуация находится под контролем», - сказали в администрации города.

Ранее Роман Вильфанд оценил возможность возникновения смерчей в России. Он отметил, что россияне слишком беспечно относятся к этому природному явлению и не осознают всей опасности.

АБ

Криминал

В СКР назвали имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности Фургала к организации убийств предпринимателей

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств двух предпринимателей.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью