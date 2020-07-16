Познер охарактеризовал Россию одним словом

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16 июля 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Познер. Фото: соцсети

Журналист и телеведущий Владимир Познер лаконично охарактеризовал ситуацию в современной России. Для этого ему понадобилось всего одно слово.

Познер уверен, что слово «сложность» описывает положение дел в России. Себе он дал характеристику словом «поиск», а детству – «познание». Также журналист заявил, что понятие «счастье» ассоциируется у него с любовью. Кроме того, Познер поделился мнением о свойствах интеллигенции и вечных сомнениях. Он заявил, что одна из главных черт человека – умение думать и терпеть, передает ФБА "Экономика сегодня".

Ранее в Великобритании заявили, что российские хакеры пытались украсть данные о вакцине от COVID-19.