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Познер охарактеризовал Россию одним словом

, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Познер охарактеризовал Россию одним словом
Владимир Познер. Фото: соцсети

Журналист и телеведущий Владимир Познер лаконично охарактеризовал ситуацию в современной России. Для этого ему понадобилось всего одно слово.

Познер уверен, что слово «сложность» описывает положение дел в России. Себе он дал характеристику словом «поиск», а детству – «познание». Также журналист заявил, что понятие «счастье» ассоциируется у него с любовью. Кроме того, Познер поделился мнением о свойствах интеллигенции и вечных сомнениях. Он заявил, что одна из главных черт человека – умение думать и терпеть, передает ФБА "Экономика сегодня".

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АБ

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