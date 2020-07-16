«Красивые» номера можно будет передавать по наследству

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16 июля 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Автомобиль. Фото: pixabay.com

Российским автомобилистам могут разрешить сохранять «красивые» номера при смене автомобиля и даже передавать их по наследству. Сообщается, что соответствующие поправки в закон о регистрации транспорта могут вступить в силу через полтора года.

После принятия поправок в случае наследования автомобиля новому владельцу не придется платить пошлину за «красивый» номер, который, стоит отметить, в большинстве случаев стоит недешево.

Также полюбившийся номер можно будет оставить себе и без машины – в случае продажи авто табличку можно забрать и перенести на новый автомобиль. Таким образом, платить за «красивый» номер придется только один раз при получении.