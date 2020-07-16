Египетская Sasapost назвала козыри «вселяющего ужас» российского комплекса С-500

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16 июля 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах египетских СМИ появился материал, в котором перечисляются преимущества нового российского зенитного-ракетного комплекса С-500. Предполагается, что его серийное производство начнется во второй половине текущего года.

Как отмечает газета Sasapost, «вселяющий ужас в другие страны» С-500 способен поражать десять баллистических ракет противника одновременно. Среди других козырей комплекса, обозначенных в процитированной публикации, - мобильность системы, которую реально привести в боеготовность за несколько минут, и возможность транспортировки на военных кораблях.

Авторы издания также указывают на то, что С-500 способен обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования на нее и уничтожить цели выпущенными ракетами в течение всего четырех секунд.

Ранее сообщалось, что Forbes написал о разработке российскими специалистами оружия для военных конфликтов будущего.