Египетская Sasapost назвала козыри «вселяющего ужас» российского комплекса С-500
16 июля 2020, 18:40[ «Аргументы Недели» ]
На страницах египетских СМИ появился материал, в котором перечисляются преимущества нового российского зенитного-ракетного комплекса С-500. Предполагается, что его серийное производство начнется во второй половине текущего года.
Как отмечает газета Sasapost, «вселяющий ужас в другие страны» С-500 способен поражать десять баллистических ракет противника одновременно. Среди других козырей комплекса, обозначенных в процитированной публикации, - мобильность системы, которую реально привести в боеготовность за несколько минут, и возможность транспортировки на военных кораблях.
Авторы издания также указывают на то, что С-500 способен обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования на нее и уничтожить цели выпущенными ракетами в течение всего четырех секунд.
Ранее сообщалось, что Forbes написал о разработке российскими специалистами оружия для военных конфликтов будущего.
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