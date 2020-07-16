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В России на 16 июля выявлено более 750 тысяч случаев заражения COVID-19

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

В России на 16 июля выявлено более 750 тысяч случаев заражения COVID-19
коронавирус, фото: pixabay.com

В России, по данным на четверг, 16 июля, за сутки зарегистрировано 6 428 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.  По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России всего на сегодня выявлено 752 797 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Новые случаи заражения выявлены в 85 российских регионах. В Москве - 531 новый случай, в Свердловской области COVID-19 за сутки выявлен у 349 человек, в Петербурге - у 256 человек, в ХМАО - 252 человека.

За сутки скончались от коронавируса 167 человек. Всего за весь период умерли 11 937 человек. Выздоровели за последние сутки 8 443 пациентов, за весь период - 531 692 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено почти три с половиной миллиона заразившихся коронавирусом, в Бразилии - 1,966 млн, в Индии - 968 тысяч.  Наша страна на четвертом месте антирейтинга.

Мурманская область снова в десятке регионов с максимальным суточным приростом инфицированных COVID-19. Ежесуточный прирост — 150–180 случаев. Больше 30 смертей.

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