Католики запустили онлайн-паломничество к святому месту

Во Франции проводят онлайн-паломничество к святому для католической церкви месту в городе Лурде.
Первое в истории этой церкви онлайн-паломничество приурочено к годовщине заявлений девушки позапрошлого века. Бернадетта Субирус когда-то рассказала, что ей явилась Дева Мария. Это помогло найти целебные родниковые воды.
После этого в Лурде был построен собор. С тех самых пор католики начали съезжаться к этому месту со всего мира.
Впервый за свою историю собор был закрыт 17 марта. Это произошло из-за коронавируса. В связи с этим было решено провести онлайн-паломничество.
Трансляцию запланировано проводить весь четверг 16 июля до 10 часов вечера. Там показывают мессу, процессии, молитву.
К слову, мусульмане тоже были вынуждены отреагировать на ситуцию с коронавирусом. В Саудовской Аравии было решено ограничить количество паломников на хадж. Но до проведения онлайн-паломничества там пока не догадались.
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