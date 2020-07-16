Вильфанд рассказал, когда в этом году закончится бархатный сезон на курортах
16 июля 2020, 15:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Жаркое лето порадует россиян продолжительным бархатным сезоном на морских курортах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он сообщил, что комфортная для курортного отдыха погода в России продержится не только до конца лета, но и в начале осени. Окончание бархатного сезона в этом году прогнозируется в октябре. «Можно говорить о продолжительном бархатном сезоне на российских курортах... Прогнозируется, что хороший бархатный сезон в сентябре и даже начале октября», - заявил Вильфанд. Синоптик отметил, что в море вода прогреется до 25-26 градусов.
Ранее Вильфанд рассказал, какой будет вторая половина лета.
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