Собянин объяснил, ждать ли в Москве вторую волну эпидемии коронавируса

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16 июля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин, фото из соцсети

Сергей Собянин объяснил, ждать ли в Москве вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой в российских регионах и разных странах мира вводились ограничительные меры.

По словам мэра Москвы, высокие цифры по числу заразившихся в мире коронавирусом - это естественная ситуация, - сообщает kp.ru.

Собянин сказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда", что "то, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно, потому что страны и континенты – это же не город". "В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением, а в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус распространяется волнами, охватывая один регион за другим".

Столичный градоначальник уверен, что "повторный карантин Москве не грозит". Собянин считает, что у Москвы "больше шансов избежать этого". Он не исключает, что "риски есть". Но надеется, что столица избежит жесткой вспышки.

Собянин также объявил об открытии электронной записи на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус.