Собянин: Сегодня открылась запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19

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16 июля 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии электронной записи на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом он сообщил в интервью радио «Комсомольская правда».

«Сегодня открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID в поликлиниках. Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперед. По возможности мы будем расширять такие услуги», - сказал Сергей Собянин.

По его словам, сегодня тестов на коронавирус делается в Москве примерно в два раза больше, чем в других регионах России. «Эта цифра одна из самых высоких в мире. В день проводим около 70 тыс. исследований», - отметил Сергей Собянин.

При этом Сергей Собянин считает, что работодатели также должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

«Если речь идет об ИФА-тестах, то работодатель оплачивает сам забор крови и доставку проб в наши лаборатории. Исследование в лаборатории сделают бесплатно», - подчеркнул мэр.

С 16 июля все желающие в Москве могут бесплатно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Для сдачи анализа нужно иметь московский полис ОМС и предварительно записаться на процедуру. Пройти тестирование могут как взрослые - на базе 162 городских поликлиник, так и дети - на базе 45 детских медучреждений.