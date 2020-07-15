Москва на 1 месте среди регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19

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15 июля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1) Москва, Московская область — 0,3%; 2) Республика Северная Осетия, Севастополь — 0,4%; 3) Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область — 0,5%», — говорится в сообщении.

По информации Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в городе держится уже третью неделю.

«В столице за сутки подтверждено 628 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Июльские показатели количества новых случаев сопоставимы с раннеапрельскими. Количество новых заболевших за последние две недели сократилось еще на 27,3%. 51,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% - от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,1% - старше 80 лет. Также 7,8% среди пациентов - дети», - говорится в сообщении.

Все выявленные больные, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, отмечают в штабе.