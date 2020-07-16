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В Совете Федерации отреагировали на предложение увеличить штрафы за шум

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Совете Федерации отреагировали на предложение увеличить штрафы за шум
Дома. Фото: сайт ГД РФ

Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский считает перебором штрафы за шум в размере 50 тысяч рублей.

Он выразил сомнение, что Госдума одобрит предложение штрафовать за нарушение тишины в жилом доме на такую сумму.

«Говорить о 50 тысячах – это перебор. Есть административный кодекс, он все прописывает. Думаю, что до таких штрафов дело не дойдет», – заявил Рязанский.

Ранее регионы выступали с предложением запретить шуметь в дневное время. Штрафы за такое нарушение подразумевались в размере 40 тысяч рублей.

ДВа

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