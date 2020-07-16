Роспотребнадзор оценит ситуацию с коронавирусом в Абхазии
16 июля 2020, 14:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Роспотребнадзор проверит ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Абхазии. Об этом стало известно после переговоров главы надзорного ведомства Анны Поповой и министра иностранных дел Абхазии Даура Кове.
Стороны обсудили ситуацию по новой коронавирусной инфекции в России и Абхазии, а также меры, предпринимаемые странами по недопущению завоза инфекции из-за рубежа.
Кроме этого, были намечены дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. До 1 июля Абхазия не открывала границу с РФ из-за ситуации с коронавирусом.
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