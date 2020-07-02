В АТОР назвали сроки открытия курортов в Абхазии

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2 июля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Абхазия, pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, когда Абхазия сможет открыть свои двери для туристов. Отмечается, что сейчас проводится мониторинг эпидемиологической обстановки для решения о полноценном открытии курортного сезона.

«Абхазская сторона приняла решение проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля. В регионе будут внимательно следить за эпидобстановкой на Кубани, где с 21 июня заработали гостиницы … к 10 июля станет ясно, как отразились эти послабления на ситуации в российском регионе … если обойдется без серьезных вспышек, то в Абхазии начнут прорабатывать возможность реализации мер по открытию туристических объектов и рассматривать определенные условия заезда иностранных граждан», - пояснили в организации.

Однако границы будут открываться поэтапно: сначала разрешат въезд гражданам, имеющим путевку в гостиницы или санатории на срок свыше пяти дней, потом на срок не менее трех дней. При этом все гости обязаны иметь справку об отсутствии заболевания коронавирусом, страховой полис и документ, подтверждающий место временного проживания на территории Абхазии.

«Раньше 1 августа основная масса туристов на курорты Абхазии не подтянется. Таким образом, сезон в Абхазии продлится всего 2 месяца. Возможно, из-за короткого сезона не все объекты откроются», - считает директор одного из туроператоров.

По его словам, снизить риск распространения коронавируса в регионе помогут ограничения на въезд экскурсионных групп из Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в Анапе могут закончиться места в отелях на июль и август.