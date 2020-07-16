Песков о назначении нового главы Хабаровского края: «кадровые слухи не комментируем»

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков назвал «кадровыми слухами» сообщения в СМИ и в telegram-каналах о том, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

«Когда будет принято решение, будет указ главы государства. Пока указа не публиковалось. Кадровые слухи никогда не комментируем», — ответил на вопрос журналиста Песков.

Ранее ряд СМИ сообщал, что врио губернатора Хабаровского края, вместо арестованного Сергея Фургала, могут назначить депутат Госдумы от партии ЛДПР, председателя комитета по спорту и куратора ростовского отделения ЛДПР Михаила Дегтярева.

Московский городской суд сегодня рассматривал апелляционные жалобы защиты на заключение под стражу главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Арест был признан законным.