Песков о назначении нового главы Хабаровского края: «кадровые слухи не комментируем»
16 июля 2020, 13:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Дмитрий Песков назвал «кадровыми слухами» сообщения в СМИ и в telegram-каналах о том, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
«Когда будет принято решение, будет указ главы государства. Пока указа не публиковалось. Кадровые слухи никогда не комментируем», — ответил на вопрос журналиста Песков.
Ранее ряд СМИ сообщал, что врио губернатора Хабаровского края, вместо арестованного Сергея Фургала, могут назначить депутат Госдумы от партии ЛДПР, председателя комитета по спорту и куратора ростовского отделения ЛДПР Михаила Дегтярева.
Московский городской суд сегодня рассматривал апелляционные жалобы защиты на заключение под стражу главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Арест был признан законным.
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