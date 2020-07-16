Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг «Белгазпромбанка»
16 июля 2020, 13:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Вопрос о претензиях Минска к "Белгазпромбанку" находится в ведении правоохранителей Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что у них есть вопросы, которые связаны с воровством.
Песков не стал давать какие-либо другие комментарии по этой теме, когда его спросили, не считает ли Кремль действия Белоруссии недружественными в отношении банка. Сказал лишь, что "это работа правоохранительных органов Белоруссии".
Как стало известно, арестовансчет жены заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова. Речь идет о счете в ОАО "Белгазпромбанк", на котором находится 3 миллиона евро. Арест наложен в рамках расследования уголовного дела.
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