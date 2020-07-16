Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг «Белгазпромбанка»

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16 июля 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кремль, фото: pixabay.com

Вопрос о претензиях Минска к "Белгазпромбанку" находится в ведении правоохранителей Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что у них есть вопросы, которые связаны с воровством.

Песков не стал давать какие-либо другие комментарии по этой теме, когда его спросили, не считает ли Кремль действия Белоруссии недружественными в отношении банка. Сказал лишь, что "это работа правоохранительных органов Белоруссии".

Как стало известно, арестован счет жены заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова. Речь идет о счете в ОАО "Белгазпромбанк", на котором находится 3 миллиона евро. Арест наложен в рамках расследования уголовного дела.