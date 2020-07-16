В Белоруссии арестовали счет жены замминистра финансов России

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16 июля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

здание Белгазпромбанка, фото: belgazprombank.by

Замначальника управления департамента финансовых расследований комитета государственного контроля Белоруссии Дмитрий Дягилев заявил об аресте счета жены заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова.

Речь идет о счете в ОАО «Белгазпромбанк», на котором находится 3 миллиона евро. Арест наложен в рамках расследования уголовного дела.

Утверждается, что «российские акционеры» банка получали доходы от белорусской «дочки», а под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан.

Вскоре после выдвижения на выборы президента Беларуси бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. С начала июня в его доме регулярно проходят обыски. По делу «Белгазпромбанка» также арестован и сын Бабарико Эдуард, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. Отец и сын сейчас находятся в СИЗО КГБ.

Напомним, что Газпромбанк и «Газпром» являются одними из главных акционеров «Белгазпромбанка» с долей в 49,8%.