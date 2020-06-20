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Бабарико предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка

, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Бабарико предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка
Виктор Бабарико, фото: babariko.by/

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. Об этом сообщил адвокат политика Дмитрий Лаевский. По словам защитника Бабарико, сегодня его вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено обвинение. Назвать статьи адвокату политика нельзя.

Лаевский заявил, что Бабарико намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя, передает РИА Новости.

Адвокат отметил, что защита обжаловала задержание Бабарико, но пока суд по этому поводу не состоялся. "Защита настаивает на невиновности политика", — подчеркнул он.

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Публикация от Виктор Бабарико (@viktar_babaryka)

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