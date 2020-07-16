Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

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16 июля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Лайф", РИА Новости

Иван Сафронов. Фото АГН «Москва» / С. Сандур

Сотрудники ряда российских СМИ и общественные деятели подписали поручительства за подозреваемого в госизмене экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Как заявил адвокат Сафронова Иван Павлов, среди них бывшая глава РБК и основатель интернет-ресурса The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главного редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, директор департамента кадров госкорпорации "Роскосмос" Владимир Матвейчук и главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин.

Тот, кто подписывает личное поручительство, "поручается за человека и говорит, что этот человек, в данном случае Иван Сафронов, не будет препятствовать следствию, не будет пытаться скрыться и прочее, и прочее", - сообщил главред "Дождя" Тихон Дзядко.