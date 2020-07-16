В Карелии для туристов открыли Валаамский архипелаг

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16 июля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Валаам. Фото: pixabay.com

Власти Карелии приняли решение с 16 июля открыть для туристов природный парк «Валаамский архипелаг».

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что с этого же дня в регионе смогут открыться кинотеатры, но при условии строгого соблюдения противоэпидемических рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме этого, с 20 июля агентства занятости населения Карелии постепенно возобновляют личный прием граждан - также с учетом рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм.

В настоящее время в Карелии зафиксировано 1852 случая заражения коронавирусом с начала пандемии, умерли 64 заразившихся.