После участия в несанкционированной акции в Москве в полицию забрали 12 детей

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

полицейский, фото: pixabay.com

Двенадцать детей задержали за участие в несанкционированной акции в центре Москвы, их уже забрали родители, сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская. Всего вчера вечером были задержаны задержаны 132 человека.

Задержанные дети и их вызванные в полицию родители писали объяснительные, потом всех отпустили, рассказала Ярославская. К ней лично никто из задержанных не обращался. Сейчас будет проведена проверка, кто из задержанных детей уже стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В Москве и Петербурге вчера проходили акции против поправок к Конституции. Протестующие пришли, чтобы поставить подпись за отмену результатов голосования.