В столице начали задерживать участников шествия против поправок к Конституции

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15 июля 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

полиция, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Москве и Петербурге сегодня проходят акции против поправок к Конституции. Протестующие пришли, чтобы поставить подпись за отмену результатов голосования. Власти согласовывать митинги отказались.

В столице начались задержания, хотя долгое время полиция не вмешивалась в происходящее. В настоящее время, по сообщениям СМИ, задержаны не менее 20 человек. На Петровке за автозаками, перегородившими улицу, образовалась пробка из автомобилей.

В Петербурге о задержанных сообщений нет.

По наблюдениям журналистов, содержание политических лозунгов и транспарантов участвующих в несанкционированной акции в Москве нередко отличалось от повестки, ради которой собиралось мероприятие. Кто-то требовал отпустить "политзаключенных", кто-то - освободить подозреваемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, были и такие, кто настаивал на прекращении преследования шамана Александра Габышева.

Похожая ситуация наблюдалась и в Петербурге. По всей видимости, участники не знали цели мероприятия.