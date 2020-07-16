Владельцев сайтов могут начать штрафовать за отказ удалять информацию

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16 июля 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума. Фото: сайт ГД РФ

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за отказ владельцев сайтов удалить информацию по требованию закона. Сумма штрафа может составлять до 4 млн рублей для юрлиц.

«Зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, которые зарегистрированы за пределами России», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно опубликованному проекту, не удаление владельцем сайта или информационного ресурса, обойдется для граждан в 50-100 тысяч рублей, должностных лиц – от 200 до 400 тысяч, а юридическим лицам придется раскошелиться минимум на 800 тысяч, максимум – до 4 млн рублей.

В пример приводятся YouTube, который, несмотря на требования Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалил более 10 тысяч страниц с запрещённой информацией, Twitter – 1462 URL, Instagram – 1435 и Facebook – 362.