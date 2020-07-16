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В России весной профессия грузчика обогнала по популярности айтишников и администраторов

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В России весной профессия грузчика обогнала по популярности айтишников и администраторов
Грузчики. Фото: pixabay.com

В Минэкономразвития РФ сообщили, что в период пандемии резко вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов.

Самой востребованной в апреле-мае 2020 года стала профессия врача.

В ведомстве проанализировали вакансии за апрель–май и выяснили, что второй наиболее популярной профессией оказался грузчик, третье место заняли программисты. Следом за ними следом за ними идут разработчики программного обеспечения – в народе их называют айтишниками, а также и водители.

В топ-10 самых востребованных профессий по версии Минэкономразвития также вошли директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.

ДВа

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