В России весной профессия грузчика обогнала по популярности айтишников и администраторов
16 июля 2020, 10:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
В Минэкономразвития РФ сообщили, что в период пандемии резко вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов.
Самой востребованной в апреле-мае 2020 года стала профессия врача.
В ведомстве проанализировали вакансии за апрель–май и выяснили, что второй наиболее популярной профессией оказался грузчик, третье место заняли программисты. Следом за ними следом за ними идут разработчики программного обеспечения – в народе их называют айтишниками, а также и водители.
В топ-10 самых востребованных профессий по версии Минэкономразвития также вошли директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.
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