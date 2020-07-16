В Кировской области по факту коронавируса в детском лагере возбудили уголовное дело

В Кировской области следователи устанавливают обстоятельства заболевания коронавирусом детей в детском лагере.
Инцидент произошел в областном центре, по данным местных СМИ заболели дети и сотрудники лагеря. Была организована доследственная проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В настоящее время в лагере усилен контроль за соблюдением противоэпидемического режима и дезинфекции, введен масочный режим для вожатых, использование одноразовой посуды, проводится контроль изоляции между отрядами, в том числе на открытом воздухе.
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