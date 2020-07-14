В детском лагере в Кировской области выявили коронавирус

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14 июля 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vkirove.ru

Детский лагерь в лесу. Фото: pixabay.com

В детском лагере «Юность» в деревне Боровые Кировской области, у одного из подопечных выявили коронавирус, признаки COVID-19 обнаружены не менее чем у 10 детей.

Сообщается, что как минимум два детских отряда вместе с вожатыми изолировали, у каждого взяли тесты на коронавирус. Но результатов придется ждать 2-3 дня.

«Смены изолированных детей будут продлены за счет средств лагеря. Детей и сотрудников обеспечат необходимыми продуктами питания», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Кировской области продлили все действующие ограничения.