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Власти Кировской области продлили все действующие ограничения

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newsler.ru

Власти Кировской области продлили все действующие ограничения
Люди на улице. Фото: pixabay.com

В Кировской области продлили все действующие ограничения. Это следует из опубликованного правительством региона опубликовало нового постановления.

В документе говорится, что все действующие сейчас в Кировской области ограничения продлеваются до 7 июля.

В настоящее время в регионе запрещена работа спа-салонов, соляриев, бань, саун, кинотеатров и детских развлекательных центров, под запретом проведение массовых мероприятий.

Общепит, библиотеки, музеи, парикмахерские и фитнес-центры работают с определенными ограничениями – перчаточно-масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

ДВа

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