Власти Кировской области объявили о готовности перехода ко второму этапу снятия ограничений

Кировская область вышла на второй этап снятия ограничений. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача региона Лидия Князева.
Она также уточнила, что эпидемиологическая обстановка в регионе улучшается, все ранее выявленные очаги заболеваемости «закрыты».
Второй этап снятия ограничений предполагает возобновление торговли непродовольственными товарами в объектах площадью до 800 квадратных метров. Также допускается работа отдельных образовательных организаций.
Переход на третий этап обеспечит работу при условии социального дистанцирования всех предприятий сферы услуг и торговли, общепита, образовательных учреждений и гостиниц.