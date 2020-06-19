Власти Кировской области объявили о готовности перехода ко второму этапу снятия ограничений

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19 июня 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

Люди на улице. Фото: Pixabay

Кировская область вышла на второй этап снятия ограничений. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача региона Лидия Князева.

Она также уточнила, что эпидемиологическая обстановка в регионе улучшается, все ранее выявленные очаги заболеваемости «закрыты».

Второй этап снятия ограничений предполагает возобновление торговли непродовольственными товарами в объектах площадью до 800 квадратных метров. Также допускается работа отдельных образовательных организаций.

Переход на третий этап обеспечит работу при условии социального дистанцирования всех предприятий сферы услуг и торговли, общепита, образовательных учреждений и гостиниц.