В Кировской области зафиксировано минимальное число заболевших коронавирусом в июне

В Кировской области за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 26 человек. С 18 мая, когда зафиксировали 12 случаев COVID-19 – это самое низкое число заразившихся.
Между тем, количество летальных исходов достигло 25, за сутки умерли двое кировчан, в тяжелом состоянии находятся 35 человек.
В больницах Кировской области 290 пациентов начали лечить новым лекарственным препаратом «Авифавир», который поступил накануне – регион стал одним из первых, куда привезли новый российский препарат.
По данным регионального оперштаба, в области с начала пандемии выявлено 2524 случая заражения коронавирусом.