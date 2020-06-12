В Кировской области зафиксировано минимальное число заболевших коронавирусом в июне

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12 июня 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodkirov.ru

Люди в масках. Фото: pixabay.com

В Кировской области за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 26 человек. С 18 мая, когда зафиксировали 12 случаев COVID-19 – это самое низкое число заразившихся.

Между тем, количество летальных исходов достигло 25, за сутки умерли двое кировчан, в тяжелом состоянии находятся 35 человек.

В больницах Кировской области 290 пациентов начали лечить новым лекарственным препаратом «Авифавир», который поступил накануне – регион стал одним из первых, куда привезли новый российский препарат.

По данным регионального оперштаба, в области с начала пандемии выявлено 2524 случая заражения коронавирусом.