9 октября в России станет еще одним днем воинской славы

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16 июля 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]

Авиапарад. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Таким образом в России появился новый день воинской славы: 9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

Битва за Кавказ – одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и сыгравшее важную роль в завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, говорится в пояснительной записке.

После обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны.