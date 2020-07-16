9 октября в России станет еще одним днем воинской славы
16 июля 2020, 08:14[ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
Таким образом в России появился новый день воинской славы: 9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.
Битва за Кавказ – одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и сыгравшее важную роль в завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, говорится в пояснительной записке.
После обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны.
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