Учителя назвали качества, отличающие хорошего педагога и плохого

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Школьный класс. Фото: сайт Минпросвещения РФ

По результатам опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart, безответственность и безразличие к своему предмету и детям характеризуют плохого педагога.

Так считают 20% принявших участие в исследовании российских учителей. Ещё 16% уверены, что плохой учитель – это ленивый человек, который не хочет развиваться.

14% респондентов назвали качествами плохого учителя некомпетентность и незнание предмета. Формализм и нелюбовь к детям отметили 12% опрошенных.

Четверть школьных учителей считают, что хорошего педагога отличают компетентность и знание предмета. На втором месте – любовь и уважение к детям и своей профессии (17%), насчет педагогического таланта высказались 10% участников опроса.