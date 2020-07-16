Учителя назвали качества, отличающие хорошего педагога и плохого
16 июля 2020, 08:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
По результатам опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart, безответственность и безразличие к своему предмету и детям характеризуют плохого педагога.
Так считают 20% принявших участие в исследовании российских учителей. Ещё 16% уверены, что плохой учитель – это ленивый человек, который не хочет развиваться.
14% респондентов назвали качествами плохого учителя некомпетентность и незнание предмета. Формализм и нелюбовь к детям отметили 12% опрошенных.
Четверть школьных учителей считают, что хорошего педагога отличают компетентность и знание предмета. На втором месте – любовь и уважение к детям и своей профессии (17%), насчет педагогического таланта высказались 10% участников опроса.
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