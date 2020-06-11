Свыше половины учителей готовы работать на летних каникулах

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Школа. Фото: pixabay.com

Более половины российских учителей планируют продолжать работать и взаимодействовать с учениками летом, показал опрос. Об этом заявили 57% опрошенных педагогов.

27% респондентов заявили, что летом работать не планируют, а 16% не смогли с уверенностью ответить на вопрос. 23% учителей допустили, что руководство может вызвать их на работу во время отпуска.

56% преподавателей готовятся проводить со школьниками индивидуальные консультации, а 44% планируют внеклассные занятия для желающих ребят. Учителя рассказали, что на каникулах можно подготовить учеников к олимпиадам, провести летнюю практику, организовать посещение культурно-просветительских мероприятий и многое другое.