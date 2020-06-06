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Путин велел разработать курсы по генетике для школьников

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Путин велел разработать курсы по генетике для школьников
Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к кабмину с поручением разработать для школьников учебные курсы по генетике, сообщили на официальном сайте Кремля.

Президент также велел создать российской оборудование для проведения исследований в области генетики.

«Обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему», 0 говорится в поручении.

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АБ

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