Счетная палата пришла к выводу, что число обманутых дольщиков может вырасти

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16 июля 2020, 07:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Стройка. Фото: сайт Госдумы РФ

В России существуют риски роста числа обманутых дольщиков. Об этом заявили в Счетной палате.

В ведомстве считают, что это обусловлено текущей экономической обстановкой и нехваткой финансирования.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова отметила, что с учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, как следствие, числа обманутых дольщиков.

По данным на март 2020 года в Единый реестр проблемных объектов включено более 3 тысяч домов и тысячи застройщиков в 76 регионах. Наиболее сложная ситуация складывается в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.