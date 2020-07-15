С 16 июля в подмосковных парках отменят масочный режим

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15 июля 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: правительство Московской области

маска, pixabay.com

В парках культуры и отдыха, которые находятся в Московской области, масочный режим, введенный ранее из-за пандемии коронавируса нового типа, будет отменен уже с грядущего четверга, 16 июля.

Информация об отмене масочного режим в подмосковных парках содержится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

Подчеркивается, что в подпункте 7 пункта 5 слова "(обязательный масочный режим) в парках культуры и отдыха" необходимо исключить".

Ранее сегодня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе были сняты ограничения на посещение пляжей.