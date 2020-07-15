Голикова сообщила, сколько средств потратили на лечение коронавируса в России
15 июля 2020, 16:00[ «Аргументы Недели» ]
На лечение коронавируса в России за все время направили порядка 40 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в регионах развернули 169 тысяч коек для коронавирусных больных.
Часть из них планируется сохранить в резерве, другую часть вернуть в обычный режим.
Смертность от коронавируса в России по состоянию на май составляет 2,3%. Этот показатель значительно меньше летальности в других странах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса она также заявила, что показатели смертности в России за пять месяцев 2020 года не отличаются от аналогичного периода в 2019 году.
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