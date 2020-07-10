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Голикова: создание вакцины от COVID-19 в России идет по графику

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

Голикова: создание вакцины от COVID-19 в России идет по графику
укол, Christoph Schmidt/dpa

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в пятницу, 10 июля, сообщила, что разработка вакцины от коронавируса нового типа в настоящий момент идет по графику, утвержденному правительством.

Татьяна Голикова подчеркнула, что вакцину от коронавирусной инфекции стараются подготовить к новому эпидсезону. Уточняется, что данная работа сейчас активно ведется большим количеством учреждений и коммерческим сектором. 

Вице-премьер также призвала граждан Российской Федерации прививаться от сезонных инфекций, в частности, от гриппа, соблюдать социальную дистанцию и не забывать про масочный режим.

ЕТ

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