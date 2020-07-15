В ближайшее время в Москве ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
15 июля 2020, 15:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В ближайшее время в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза. Кроме того, в столице в скором времени возникнут порывы ветра до 17 метров в секунду, уточнили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Подчеркивается, что кратковременный дождь и грозы ожидаются в Москве во вторник с 16:00 до 21:00.
Сотрудники МЧС призывают граждан по возможности отказаться от поездок по городу на личном транспорте. Если это невозможно, то следует соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также рекомендуется обходить столбы, деревья и шаткие конструкции и не парковать под ними автомобили.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.