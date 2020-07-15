В ближайшее время в Москве ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

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15 июля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

тучи в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ближайшее время в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза. Кроме того, в столице в скором времени возникнут порывы ветра до 17 метров в секунду, уточнили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Подчеркивается, что кратковременный дождь и грозы ожидаются в Москве во вторник с 16:00 до 21:00.

Сотрудники МЧС призывают граждан по возможности отказаться от поездок по городу на личном транспорте. Если это невозможно, то следует соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также рекомендуется обходить столбы, деревья и шаткие конструкции и не парковать под ними автомобили.