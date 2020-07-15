Синоптик рассказал, как долго в Москве продержится холодная погода

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15 июля 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Зонт. Фото: pixabay.com

В Москву и Подмосковье пришло похолодание. Метеоролог Александр Синенков рассказал, когда северный ветер вновь сменится теплой и солнечной погодой.

Синоптик предупредил, что прохладная погода задержится в столицу до практически до начала следующей недели. «В синоптической метеорологии есть понятие «естественный синоптический период». Это период, который составляет от 4 до 7 дней, когда направленность атмосферных процессов и, соответственно, погодные условия несколько стабилизируются», - рассказал Синенков.

Он отметил, что днем воздух в среднем будет прогреваться до +20 градусов, а ночью от +12 до +15 градусов. При этом в среду пройдут продолжительные и сильные дожди, передает Мир24.