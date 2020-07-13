Во вторник в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков, ожидаются подтопления

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в понедельник, 13 июля, заявил, что во вторник на территории Москвы может выпасть половина месячной нормы осадков. Не исключены подтопления.
Тишковец уточнил, что в связи с выходом южного циклона в столичном регионе, а также еще в 6 регионах Российской Федерации ожидается "гигантское количество" осадков. В общей сложности данный циклон охватит территорию около 350 тысяч квадратных километров.
Согласно самым скромным оценкам, в Москве завтра выпадет 45 миллиметров осадков, а по области местами – до 75 миллиметров.
Синоптик предупредил, что ливни будут сопровождаться ветром с порывами до 20 метров в секунду. Кроме того, ожидается подтопление туннелей. Также будут тонуть автомобили, начнут выходить из берегов реки и водоемы.
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