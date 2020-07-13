Жителей Подмосковья предупреждают о грозе и сильном ветре во вторник

Жителей Подмосковья предупреждают о дожде, грозе и сильном ветре в грядущий вторник, 14 июля. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник в региональном главке МЧС России.
С 09.00 до конца суток 14 июля на территории Московской области местами ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от поездок во вторник. В случае, если ливень застал на улице, необходимо укрыться в зданиях, которые находятся выше возможного уровня подтопления. При сильном ветре личный автомобиль лучше оставить в гараже или как можно дальше от деревьев. Также рекомендуется обходить шаткие конструкции.
Во время грозы необходимо отойти от электропроводки и антенн, кроме того, желательно отключить радио и телевизор.
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