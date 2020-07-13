Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на понедельник

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13 июля 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

Зонт. Фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей и жителей Подмосковья в понедельник, 13 июня. Начало новой недели окажется хоть и теплым, но при этом щедрым на осадки.

Метеорологи предупреждают, что в столице ожидается теплая погода от 24 до 26 градусов, но ночью возможно похолодание до 15 градусов. При этом в дневные часы возможны грозы, а также порывистый северо-западный ветер скоростью 12-17 метров в секунду.

В Московской области воздух прогреется до +24-29 градусов, а ночью температура местами может опуститься до +12 градусов. Погода ожидается дождливая, с прояснениями. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.