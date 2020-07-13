Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на понедельник
13 июля 2020, 08:00[ «Аргументы Недели» ]
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей и жителей Подмосковья в понедельник, 13 июня. Начало новой недели окажется хоть и теплым, но при этом щедрым на осадки.
Метеорологи предупреждают, что в столице ожидается теплая погода от 24 до 26 градусов, но ночью возможно похолодание до 15 градусов. При этом в дневные часы возможны грозы, а также порывистый северо-западный ветер скоростью 12-17 метров в секунду.
В Московской области воздух прогреется до +24-29 градусов, а ночью температура местами может опуститься до +12 градусов. Погода ожидается дождливая, с прояснениями. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.