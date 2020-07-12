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Какой день на предстоящей неделе в Москве окажется самым холодным

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Какой день на предстоящей неделе в Москве окажется самым холодным
Термометр. Фото: pixabay.com

Синоптики назвали, какой день окажется самым холодным на предстоящей неделе в столичном регионе. Предполагается, что температура воздуха опустится до 16 градусов днем и до 9 градусов ночью.

Метеоролог Людмила Паршина предупредила, что среда обещает стать самым холодным днем в Москве на будущей неделе. Это связано с тем, что через столицу будет проходить новый холодный фронт, несущий воздушные массы из Арктики. Из-за этого температура в дневные часы будет от 16 до 21 градуса, а в ночь со среды на четверг опустится до 9-14 градусов. Также синоптик предупредила о высокой облачности и возможных осадках.

Паршина добавила, что к пятнице погода придет в норму, воздух вновь прогреется до +27 градусов.

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