Татьяна Батышева дала рекомендации по детскому питанию в жаркую погоду

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10 июля 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Детское питание в жаркую погоду, фото соцсети

Чтобы избежать проблем со здоровьем в жаркую погоду, в первую очередь, нужно обратить особое внимание на рацион питания, в особенности это касается детей. Необходимо употреблять достаточное количество воды и витаминов, а также избегать выпечку и сладости.



Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, депутат Московской городской думы Татьяна Батышева дала несколько советов, которые помогут организовать питание ребёнка в летний период.



По словам медика, в жаркий период года обязательно нужно изменить режим питания. Например, будет полезно поменять местами обед и полдник.



"В жаркое полуденное время, когда у ребенка снижен аппетит, ему следует предложить лёгкое питание, например из кисломолочных напитков и фруктов. Ребёнок легко справится с такой пищей перед дневным сном, а отдохнув, уже с удовольствием съест полноценный обед, состоящий из более калорийных и богатых белком блюд", – сказала Татьяна Батышева.

Чтобы компенсировать возросшую летом активность, специалист советует увеличить калорийность рациона примерно на 10-15%, но не за счёт углеводов, а с помощью молочных продуктов, к примеру, творога и других источников ценного животного белка (птица, мясо, сыр). Сладкую и мучную пищу, при этом, желательно ограничить.



В рационе детей также должно быть достаточное количество жиров, говорит Татьяна Батышева.



"Необходимое количество жиров в суточном рационе ребёнка должно занимать примерно 30% от общей энергетической ценности, причём из них не менее трети должно приходиться на долю полезных растительных жиров. К их числу относятся нерафинированные растительные масла (подсолнечное, кукурузное, оливковое, льняное, кунжутное, арахисовое), а также практически все виды орехов, которые обеспечивают подрастающий организм незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами и усиливают выведение холестерина из организма", – советует доктор медицинских наук.

Кроме того, летом подрастающему организму необходимы свежие продукты, которые богаты витаминами. Врач советует включить в питание ребёнка как можно больше сезонных овощей, таких как редис, свекла, белокочанная капуста, морковь, зелень, репа, свежие огурцы, щавель и другие натуральные продукты, которые не только выросли в естественных условиях, но и значительно дешевле в соответствующий сезон.



"Овощи должны стать непременными составляющими рациона. Летом малыши интенсивно растут и усиленно потеют, все это сопровождается большой потерей витаминов и дисбалансом микроэлементов. Поэтому на завтрак, обед, полдник и ужин ребёнок должен получать витаминосодержащие продукты в сыром виде и со слабой термической обработкой: салаты с растительными маслами, холодные овощные первые блюда и фруктовые пюре. Как третье блюдо хорошо подойдут охлажденные фруктово-ягодные кисели или муссы", – рекомендует Татьяна Батышева.

Макароны и различные крупы доктор советует отложить до прохладных сезонов (осень, зима).



Немаловажным в жару также является соблюдение питьевого режима, так как организм ребёнка более чувствителен к недостатку влаги.



"Незамедлительно следует реагировать на первые признаки обезвоживания у ребёнка: бледная сухая кожа, сухие губы, редкое моргание, ребёнок может стать более плаксивым, но слёз нет, цвет мочи становится темнее обычного, появляется резкий запах. Пить следует аккуратно, небольшими порциями", – говорит заслуженный врач РФ.

Лучшим напитком будет детская негазированная бутилированная вода – в ней уже заложено необходимое количество солей. Также для разнообразия детям можно пить домашние морсы, травяные чаи, натуральные соки (не пакетированные и без добавления сахара).



По словам доктора медицинских наук, все напитки для детей должны быть не ледяными, а прохладными (около 20°С), а для годовалых малышей – вообще 25-27 °С.