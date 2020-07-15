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Мишустин: пик распространения коронавируса пройден

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин: пик распространения коронавируса пройден
Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом:"обстановка объективно улучшается", идет на снижение числа заболеваний.

"В частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1 процента», — заявил глава правительства в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Но расслабляться россиянам рано. По словам премьер-министра, в РФ будет продолжена программа массового тестирования на COVID-19.

Мишустин уже подписал правительственное постановление о бесплатном предоставлении больницам тестов до 1 мая 2021 года.

НС

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