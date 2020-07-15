Мишустин: пик распространения коронавируса пройден
15 июля 2020, 15:36[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом:"обстановка объективно улучшается", идет на снижение числа заболеваний.
"В частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1 процента», — заявил глава правительства в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Но расслабляться россиянам рано. По словам премьер-министра, в РФ будет продолжена программа массового тестирования на COVID-19.
Мишустин уже подписал правительственное постановление о бесплатном предоставлении больницам тестов до 1 мая 2021 года.
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