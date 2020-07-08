Мишустин заявил, что пандемия ставит под угрозу достижения в борьбе с бедностью

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8 июля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Из-за пандемии коронавируса результаты по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой.

Об этом, выступая в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ). заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства отметил, что серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда.

«Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», – сказал Мишустин.

Он отметил, что в этой связи необходима координация усилий мирового сообщества и отказ от односторонних ограничительных мер.

Ранее Мишустин дал прогноз по удаленной работе в стране.