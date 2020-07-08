Мишустин заявил, что пандемия ставит под угрозу достижения в борьбе с бедностью
8 июля 2020, 16:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Из-за пандемии коронавируса результаты по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой.
Об этом, выступая в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ). заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства отметил, что серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда.
«Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», – сказал Мишустин.
Он отметил, что в этой связи необходима координация усилий мирового сообщества и отказ от односторонних ограничительных мер.
Ранее Мишустин дал прогноз по удаленной работе в стране.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.